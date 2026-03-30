El hecho se registró en un restaurante situado sobre calle Rumencó, entre 715 y 719, donde los efectivos constataron la presencia de un hombre de 22 años y una mujer de 26, quienes habían sido demorados por el propietario del local, un comerciante de 51 años.

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De acuerdo al testimonio del damnificado, los implicados realizaban pedidos a través de una aplicación de mensajería y enviaban comprobantes de transferencias bancarias que luego resultaban ser falsos. Bajo esta modalidad, habrían concretado al menos nueve maniobras similares, generando un perjuicio económico estimado en más de 1.600.000 pesos.

Ante la reiteración de los hechos y las sospechas, el comerciante ideó una estrategia para identificar a los responsables: coordinó un nuevo pedido que permitió reconocerlos y retenerlos hasta la llegada de la policía.

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En la causa interviene la fiscalía de turno, a cargo del Luis Ferreira, quien dispuso la aprehensión de ambos bajo la carátula de estafa y estafa en grado de tentativa en concurso real. Además, se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares utilizados en la maniobra y del vehículo en el que se trasladaban, una camioneta Ford Ranger.

Los acusados fueron trasladados a sede policial y deberán declarar ante la Justicia en las próximas horas.

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