Personal de la Patrulla Municipal intervino en Primera Junta al 200 tras una denuncia recibida a través de la línea de WhatsApp para reportes vecinales. En el lugar encontraron a dos hombres y una mujer acampando en la puerta de un local comercial.

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Según informó el Municipio de General Pueyrredon a través de la Secretaría de Seguridad, los agentes constataron la situación al llegar al lugar y solicitaron a las personas que se levantaran para proceder a su identificación junto con efectivos policiales.

De acuerdo con lo indicado, los dos hombres adoptaron una actitud hostil y se negaron a identificarse, mientras que uno de ellos brindó datos verbales incorrectos.

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Ante esta situación, la policía procedió a la aprehensión de ambos y solicitó un móvil para trasladarlos a la Comisaría Novena, con el objetivo de establecer correctamente su identidad y avanzar con actuaciones contravencionales por desacato a la autoridad y disturbios en la vía pública.

Durante la verificación de los datos se constató que uno de los detenidos tenía un pedido de captura activo por robo agravado por el uso de arma, por lo que quedó a disposición de la Justicia.

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Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias (223 340 6177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotos o videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.