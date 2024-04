Madres de chicos que concurren al Jardín Provincial 939 “María Elena Walsh” pidieron que las autoridades de la entidad, del Consejo Escolar y la Justicia actúen con celeridad en el marco de una serie de denunciadas por supuestos abusos contra los niños. “Cuanto más tiempo pase, va a ser más difícil comprobar los casos”, señalaron.

Según el testimonio de las mujeres son varios los chicos que hablan de abusos, pero no hay certezas de cuántas personas están involucradas en los hechos. “Hablan de un ‘qua qua’, pero no sabemos quién es”, contó Vanesa en diálogo con El Marplatense sobre la forma en que los chicos identifican a la persona que cometería los abusos.

Si bien desde el jardín destituyeron a una docente tras las denuncias, las madres piden que se les brinde alguna respuesta oficial, tanto a la entidad como al Consejo Escolar. Según indicaron, ayer hubo una reunión de referentes de la institución con el jefe del Consejo Escolar, pero la directora “salió como rata. Ni nos saludaron”, se quejó la madre.

Johana, otra de las madres que denuncian abusos sobre su hija, destacó que por ahora tanto el Consejo como la Justicia investigan cada una por su lado, pero ambas instituciones lo hacen “lentamente”.

Por lo pronto, ya se relevaron algunos testimonios, pero los próximos pasos de la Justicia serían dentro de algunas semanas, como es el caso del contacto con psicólogos y la Cámara Gesell con la que se intentará profundizar en el testimonio de los chicos. Johana se lamentó por las demoras: “Pueden pasar años y de acá a que los nenes reconozcan, ya quedan en la nada como otros caos que hemos visto”.

Sobre la situación del jardín, Vanesa destacó que el Consejo considera volver a abrir las puertas. “No tenemos nada con la institución, que abra, pero con el personal cambiado -dijo Vanesa a lo que Johana sumó- Que no quede como otra maestra que la sacan de acá y la mandan a un colegio de campo”.

Por su parte Graciela, abuela de una nena que concurre al jardín, contó que según el testimonio de su nieta “asustan a los nenes, les dicen cosas, no sé si los manosean. Dice que los hacen sentar en el piso con los pantalones bajados. Los chicos no van a mentir”. Y fue otra de las personas que mencionaron al “qua qua” como causante de estos episodios de abuso.

Angustiada, la abuela resaltó que su nieta “no quería venir” y que se negaba porque “la maestra se hace pasar por el ‘qua qua’, la tocan. Mi nieta lloraba, una criatura de cuatro años no va a mentir”.

Una de las pintadas que los padres hicieron sobre las paredes del jardín.

Vanesa además se quejó de la actitud de las autoridades una vez que comenzaron las denuncias de abuso: “Era como un rumor, el establecimiento no hacía nada. Hice la denuncia, pero oh casualidad se les traspapeló un documento y no avisaron a los padres. Entonces me encargué yo, papá por papá. Y hay padres que todavía no están enterados”.

Precisamente sobre las familias de los chicos, Vanesa cuestionó que “algunos padres nos acusan de que los abusos pueden ser en nuestra casa. No sé esas madres qué opinan. Acá hay dos denuncias. Y los chicos tienen las revisiones médicas comprobadas y las pericias también están hechas”.

“Queremos que uno del Consejo Escolar dé la cara visiblemente como nosotros hablamos con nuestros hijos. Que ellos salgan en defensa de todos los nenes. Si ellos dicen que los nenes son el resguardo del jardín y de ellos,que vengan acá y den la cara y nos digan lo que están haciendo”, manifestó Vanesa.