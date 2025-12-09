El Tribunal Oral Federal 1 dio hoy por concluida la causa contra los implicados en presuntas irregularidades vinculadas al programa “Fútbol para Todos”, al absolver por unanimidad a los 14 acusados. Entre ellos figuran ex jefes de Gabinete, dirigentes de la entidad futbolística nacional y empresarios.

Los jueces consideraron que la acusación presentada no cumplió con los requisitos esenciales: según el fallo, la fiscalía no formuló conclusiones motivadas ni valoró debidamente las pruebas, lo que impidió un análisis serio de la situación de fondo de cada imputado. Como consecuencia, declararon la nulidad del alegato fiscal y dictaron la absolución de todos los imputados.

El Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal general de la causa, ya adelantó que recurrirá el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. La intención es que la causa sea revisada por esa instancia, lo que podría cambiar el destino del proceso.

La resolución deja en suspenso las consecuencias definitivas del juicio, aunque por ahora todos los acusados recuperan la plena libertad jurídica.

