Nicolás Carrizo pasó casi tres años encarcelado en prisión preventiva y el miércoles pasado fue liberado después de que la querella, en representación de CFK, y la fiscalía pidieran su absolución al no encontrar pruebas de su participación en el ataque del 1° de septiembre de 2022 en Recoleta.

Ads

Carrizo le pidió disculpas a la expresidente al tiempo que aseguró que el principal implicado, Fernando Sabag Montiel, intentó asesinar a la expresidenta “para impresionar” a su novia, también detenida por el caso, Brenda Uliarte.

El jefe de “Los Copitos” había sido señalado como partícipe secundario del intento de magnicidio, acusado de haber entregado un arma a Brenda Uliarte y a Fernando Sabag Montiel, los autores materiales del ataque.

Ads

Puede interesarte

Durante la investigación se encontraron mensajes de WhatsApp que inicialmente lo comprometieron: “recién intentamos matar a Cristina”, le escribió Carrizo a un contacto agendado como “Kevin Bargas 2” a las 23.17 del 1° de septiembre, dos horas después del intento de magnicidio.

“Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso”, agregó el joven, que era dueño de una máquina de hacer copos de azúcar. Su “empleado” era Fernando Sabag Montiel, quien en realidad le compraba el algodón dulce para revenderlo en la calle.

Ads

Los mensajes cada vez iban escalando en su nivel de violencia: “para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo. Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha. Esta hdp ya está muerta”.

Puede interesarte

Luego Carrizo explicó que esos mensajes eran una “joda” y que lo había hecho para jactarse pero que en realidad desconocía qué había ocurrido.

Sobre las razones que llevaron a Sabag Montiel y a Uliarte a planificar el intento de magnicidio, Nicolás Carrizo interpretó que el hombre lo hizo para “impresionar” a ella, que era su novia. Y que todo derivó de situaciones de humillación que ella ejercía sobre él.

Ads

“Sabag una vez cruzó palabra conmigo. Él cree que yo soy pagado por Cristina y todo lo que está pasando es un armado para perjudicarlo. Él cree que está secuestrado y que yo le clavé el arma para complicarlo a él. Me puteó. Fue cuando arrancó el juicio. Después no hablamos más”, agregó Carrizo este domingo.

Fuente: Infobae