El presidente Javier Milei difundió hoy un mensaje en redes sociales, en el que repasó los principales hitos de su gestión durante 2025 y anticipó nuevas reformas para el próximo año. El video, publicado con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, incluyó declaraciones del mandatario y fragmentos de discursos emitidos a lo largo del año.

En el cierre del mensaje, Milei afirmó: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, frase que el Gobierno eligió como eje del saludo festivo.

El objetivo del video fue sintetizar los avances que el Ejecutivo considera centrales en materia económica, política y social. En ese marco, el Presidente sostuvo que “bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”.

FELIZ NAVIDAD EN LIBERTAD

VLLC! pic.twitter.com/BQWmmuKTHA — Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025

También expresó: “Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”. Y agregó que “acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

El compilado incluyó además referencias a la reducción de protestas sociales y a la política de seguridad. Allí se destacó la labor del Ministerio de Seguridad y se citó al mandatario que “fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.

Otro tramo del video estuvo dedicado a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones de medio término. Sobre ese punto, Milei afirmó que “ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

El mensaje también retomó declaraciones del 26 de octubre, tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, cuando el Presidente expresó: “A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”. En ese mismo discurso añadió: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

El saludo concluyó con los deseos del mandatario para las fiestas, acompañados de su frase habitual: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Tras un corte de edición, el video cerró con la promesa legislativa de “abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas