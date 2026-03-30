El Ente Municipal de Turismo y Cultura presentó la programación de abril del Museo Casa sobre el Arroyo, que incluirá visitas guiadas, recorridos por el parque histórico y una actividad especial sobre patrimonio verde. Todas las propuestas serán gratuitas, aunque para ingresar a la vivienda principal se requiere reserva previa.

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El Parque Histórico podrá visitarse de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30, con acceso libre y sin ingreso a la casa. En tanto, las visitas guiadas al interior se realizarán los lunes y miércoles a las 12 y 14, y martes, jueves y viernes a las 10 y 12. Los turnos deben gestionarse a través del sitio oficial de turismo y se habilitan cada viernes al mediodía para la semana siguiente. Además, el sábado 4 de abril habrá recorridas especiales entre las 10 y las 14.

Por el feriado nacional, el museo permanecerá cerrado el jueves 2 y viernes 3 de abril. Asimismo, las actividades podrán suspenderse por condiciones climáticas adversas.

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Entre las propuestas destacadas, el viernes 17 a las 10 se desarrollará la actividad “Historia del Patrimonio Verde”, a cargo del área de Espacios Verdes del EMSUR. La iniciativa se llevará a cabo en el jardín histórico, incluirá un recorrido por el predio y el reconocimiento de especies vegetales, con una duración aproximada de una hora.

En paralelo, hasta el 26 de junio permanecerá abierta la inscripción para visitas educativas destinadas a instituciones de todos los niveles, tanto públicas como privadas. Las mismas comenzarán el lunes 6 de abril, serán gratuitas y deberán solicitarse con anticipación vía correo electrónico debido a la alta demanda.

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Las visitas educativas se desarrollarán los lunes y miércoles a las 10, y martes y jueves a las 14, con una duración estimada de 50 minutos y un cupo máximo de 45 personas por grupo, con el objetivo de preservar el patrimonio y garantizar una experiencia adecuada para los visitantes.

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