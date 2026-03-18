Quedaron abiertas las inscripciones para los 15K Open Sports Ciudad, que se correrán el 28 de junio en Mar del Plata, con largada y llegada en Run & Bike, en una nueva edición del evento que se consolida en el calendario de los corredores.

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La competencia, que tendrá su cuarta edición consecutiva, se desarrollará en un circuito costero que recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Torreón del Monje, Playa Grande, la Escollera Norte, la Base Naval, el Parque San Martín y Cabo Corrientes.

Los 15K Open Sports Ciudad también contarán con distancias complementarias de 10 y 5 kilómetros. Serán premiados los tres mejores de la clasificación general en todas las distancias y cada uno de los integrantes del podio en los 15 kilómetros, en ambas ramas.

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La inscripción temprana ya se encuentra disponible de manera online, con beneficios que incluyen un 10% de descuento hasta el próximo lunes 23, la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés hasta el martes 31 mediante Mercado Pago y dos cuotas sin interés con Go Cuotas.

Con la inscripción, cada participante recibirá remera técnica oficial, chip de fiscalización electrónica, número de corredor, servicios de emergencia, hidratación durante el recorrido y al finalizar la prueba, además de la medalla finisher para quienes completen la carrera.

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