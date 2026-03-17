El Municipio de General Pueyrredon informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los talleres y cursos que se dictarán durante la primera parte del año en los Centros Gerontológicos que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Personas Mayores.

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Los espacios funcionan en Vértiz 3920 y en Brown 5234, donde se ofrecerán distintas propuestas destinadas a promover el aprendizaje, la recreación y el bienestar de las personas mayores.

En el centro ubicado en Vértiz se brindarán talleres como teatro, mosaiquismo y distintas manualidades. En tanto, en la sede de Brown habrá actividades como inglés, tejido en telar y crochet, encuadernación y taller literario, entre otras propuestas.

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Estas iniciativas se desarrollan en articulación con el Programa Educativo Barrial de la Secretaría de Educación, que impulsa oportunidades de formación y prácticas en distintos barrios de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron que todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, y buscan promover un envejecimiento activo y una mejor calidad de vida.

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Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse a cada sede de lunes a viernes de 8.30 a 13, o comunicarse por teléfono al 489-4757 para el centro de Vértiz o al 476-0457 para el espacio ubicado en Brown.

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