La Municipalidad de General Pueyrredon abrió un concurso para cubrir el cargo de solista de percusión/timbal en la Orquesta Sinfónica Municipal.

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La convocatoria está dirigida a músicos interesados en incorporarse a ese organismo artístico. Según se informó, los postulantes deberán cumplir con los requisitos de ingreso a la administración municipal establecidos en la Ley 14.656 y acreditar idoneidad para desempeñar la función.

Además, quienes cuenten con título terciario con orientación musical podrán presentarlo, aunque no se trata de un requisito excluyente.

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La inscripción se realizará exclusivamente por correo electrónico entre el 4 y el 8 de mayo de 2026. Para anotarse, los aspirantes deberán completar la planilla correspondiente y enviarla junto con el currículum vitae, DNI y certificados al Departamento Técnico y Gestión de Recursos Humanos, al correo [email protected].

Las bases del concurso y la planilla de inscripción podrán descargarse en mardelplata.gob.ar/funcionpublicaweb, dentro de la carpeta “Concursos” y luego en “Concurso Abierto Solista Orquesta Sinfónica - Percusión”.

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Por consultas, desde el municipio indicaron que los interesados deberán comunicarse únicamente por correo electrónico a [email protected].