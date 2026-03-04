La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Pueyrredon informó que se amplió la inscripción al Programa Centros de Familia para chicos de entre 6 y 17 años, mediante nuevos puntos de atención habilitados hasta el viernes, en articulación con la Secretaría de Niñez de la Nación.

El programa otorga un voucher mensual que permite solventar actividades deportivas, culturales y artísticas en clubes barriales y centros comunitarios del distrito, con el objetivo de promover la inclusión social y el acceso a espacios de formación y recreación.

El Tren de Capital Humano continuará recibiendo a las personas interesadas todos los días de 08:00 a 15:00 en la Estación Ferroautomotora (Luro e Italia), ubicada en el Andén 2.

Además, entre las 09:30 y las 12:30 se habilitarán inscripciones en distintos dispositivos del Programa Envión, con el siguiente cronograma: jueves en Envión Dorrego (Paraguay 2280) y viernes en Envión Libertad (Santa Cruz 8003).

Las familias podrán inscribir a chicos de hasta 13 años presentando el DNI del adulto responsable y del menor. En el caso de adolescentes mayores de esa edad, podrán realizar el trámite de manera personal, sin necesidad de acompañamiento. El programa está destinado a beneficiarios de la prestación Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Quienes se incorporen al programa podrán elegir entre más de 100 clubes, centros comunitarios y espacios barriales adheridos, donde se dictan actividades como vóley, fútbol, rugby, hockey, artes marciales, danzas e instrumentos musicales, entre otras propuestas.