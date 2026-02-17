Con el inicio del nuevo ciclo lectivo, el Municipio informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades anuales 2026 en los cuatro polideportivos municipales, que ofrecen disciplinas para todas las edades, tanto en gimnasio como en natatorio, además de nuevas propuestas deportivas.

El miércoles 18 de febrero será el turno de inscripción para los polideportivos Colinas y Libertad, mientras que el jueves 19 podrán anotarse quienes deseen concurrir a los polideportivos Centenario y Las Heras.

Para completar el trámite, los vecinos deberán ingresar al sitio oficial del Municipio (www.mardelplata.gov.ar), en la sección “Polideportivos Barriales”, seleccionar la sede correspondiente y luego elegir la actividad deseada. Es requisito realizar la inscripción con el DNI vigente.

Una vez completado el registro online, los interesados deberán acercarse al polideportivo elegido para confirmar su cupo, presentando apto médico, copia del DNI y fotocarnet.

Desde la organización recordaron que ante cualquier inconveniente o duda, el personal de cada sede brindará orientación a los vecinos durante el proceso.

Las actividades deportivas comenzarán formalmente el lunes 2 de marzo, dando inicio a una nueva temporada de propuestas recreativas y formativas en los espacios municipales.