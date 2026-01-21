Santa Clara del Mar será sede de la 14ª Carrera Aniversario el 15 de febrero, desde las 08:00, con largada en el Parque El Diego, en una competencia organizada por la Secretaría de Deportes del Partido de Mar Chiquita y fiscalizada técnicamente por Ok Eventos.

La prueba contará con dos circuitos competitivos, uno de 3 kilómetros y otro de 8 kilómetros. Además, se desarrollará una Carrera Kids, destinada a fomentar la práctica deportiva entre niños.

Desde el área a cargo de Sebastián Rioja informaron que parte de lo recaudado a través de las inscripciones será donado al Club Santa Clara y al Club Estudiantes de la ciudad, con el objetivo de fortalecer a las instituciones deportivas locales y promover la solidaridad comunitaria.

En materia de premiación, se entregarán premios en efectivo a los ganadores de las categorías generales, mientras que todas las categorías recibirán trofeos del primero al tercer puesto. Asimismo, cada atleta que complete el recorrido será distinguido con una medalla finisher.

La inscripción permanecerá abierta hasta el mismo día de la carrera y podrá realizarse en el Polideportivo de Santa Clara del Mar, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00, y en la Asociación Marplatense de Atletismo (12 de Octubre y Viña del Mar). También se habilitarán inscripciones presenciales el día del evento, entre las 06:00 y las 07:00.

