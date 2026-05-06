La Asociación Civil Encuentro y Comunidad (ACENCO) abrió las inscripciones para su ciclo 2026 de talleres, asesoramiento y espacios gratuitos destinados principalmente a jóvenes de Mar del Plata, que se desarrollarán en su sede de Castelli 3368.

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Por segundo año consecutivo, la organización pone a disposición de la comunidad cinco propuestas formativas y de orientación: un taller de Inteligencia Artificial, un espacio de debate juvenil, un club de ajedrez, orientación vocacional y ocupacional y asesoramiento jurídico gratuito.

En relación con la iniciativa, el presidente de ACENCO, Santiago Gutiérrez, señaló que “Mar del Plata es una ciudad grande, con demandas grandes. Y eso requiere que haya organizaciones a la altura: presentes en el territorio, con propuestas concretas y con capacidad de tejer respuestas con la gente, aún más en este contexto tan difícil”.

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“Cada taller, cada consulta jurídica, cada chico que encuentra orientación vocacional acá, es un granito de arena en la construcción de esa Mar del Plata grande que todos queremos”, agregó.

El taller de Inteligencia Artificial estará orientado al uso de herramientas para estudiar, crear y comunicar en la era digital, y se dictará los martes de 18:30 a 19:45. En tanto, el espacio Hablemos funcionará como un ámbito grupal para compartir ideas, debatir y encontrarse con otros jóvenes, los lunes desde las 17:30.

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Por su parte, el Club de Ajedrez también tendrá encuentros los lunes a las 17:30, mientras que los espacios de orientación vocacional y ocupacional y el asesoramiento jurídico gratuito se desarrollarán mediante turnos previos. Este último estará destinado a consultas laborales, familiares, de vivienda y acceso a derechos.

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Desde la entidad destacaron que ACENCO trabaja desde hace más de seis años en Mar del Plata con el objetivo de construir ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y generar espacios de formación popular. Las inscripciones para todas las actividades se encuentran abiertas a través de web oficial de la organización.