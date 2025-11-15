Abren la inscripción para los seminarios gratuitos de teatro dictados por Daniel Miglioranza en el Teatro Tronador
El reconocido actor y director argentino brindará un ciclo de formación bajo el eje “Expresión, Creatividad y Autoconocimiento a través del Arte del Teatro”. Los talleres, con cupos limitados, se realizarán desde diciembre en el Teatro Tronador BNA.
El Teatro Tronador BNA anunció la apertura de inscripciones para los Seminarios gratuitos de Teatro que estarán a cargo del prestigioso actor y director Daniel Miglioranza, figura emblemática de la escena nacional con más de cincuenta años de trayectoria en teatro, cine y televisión.
Bajo el eje “Expresión, Creatividad y Autoconocimiento a través del Arte del Teatro”, las clases estarán orientadas a quienes deseen incorporar o perfeccionar herramientas de actuación, expresión corporal, trabajo vocal y construcción de personaje, en un espacio que promueve la sensibilidad artística y el aprendizaje creativo.
Los seminarios se desarrollarán del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, con una duración total de dos meses. Cada grupo tendrá dos clases semanales de dos horas, divididas por niveles:
Seminario I: para personas con experiencia previa (lunes y miércoles, de 11 a 13 hs).
Seminario II: para quienes no poseen experiencia teatral (martes y jueves, de 11 a 13 hs).
Las actividades se llevarán a cabo en el Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746, Mar del Plata, y estarán destinadas a personas mayores de 18 años. Al finalizar, se entregarán Certificados de Asistencia Regular.
El acceso es gratuito, aunque los cupos son limitados.
Informes e inscripción:
Teléfono: 495-2112
WhatsApp: 223-511-3061
Instagram: @TeatroTronadormdp www.teatrotronador.com.ar
Una oportunidad única para aprender de uno de los grandes referentes del teatro argentino, en un entorno artístico de excelencia.
