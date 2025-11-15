El Teatro Tronador BNA anunció la apertura de inscripciones para los Seminarios gratuitos de Teatro que estarán a cargo del prestigioso actor y director Daniel Miglioranza, figura emblemática de la escena nacional con más de cincuenta años de trayectoria en teatro, cine y televisión.

Bajo el eje “Expresión, Creatividad y Autoconocimiento a través del Arte del Teatro”, las clases estarán orientadas a quienes deseen incorporar o perfeccionar herramientas de actuación, expresión corporal, trabajo vocal y construcción de personaje, en un espacio que promueve la sensibilidad artística y el aprendizaje creativo.

Los seminarios se desarrollarán del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, con una duración total de dos meses. Cada grupo tendrá dos clases semanales de dos horas, divididas por niveles:

Seminario I: para personas con experiencia previa (lunes y miércoles, de 11 a 13 hs).

Seminario II: para quienes no poseen experiencia teatral (martes y jueves, de 11 a 13 hs).

Las actividades se llevarán a cabo en el Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746, Mar del Plata, y estarán destinadas a personas mayores de 18 años. Al finalizar, se entregarán Certificados de Asistencia Regular.

El acceso es gratuito, aunque los cupos son limitados.

Informes e inscripción:

Teléfono: 495-2112

WhatsApp: 223-511-3061

Instagram: @TeatroTronadormdp www.teatrotronador.com.ar

Una oportunidad única para aprender de uno de los grandes referentes del teatro argentino, en un entorno artístico de excelencia.