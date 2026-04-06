La inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026 comenzará este miércoles 8 de abril, según se informó oficialmente. El registro se realizará de manera online a través del sitio habilitado por la Provincia.

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En esta nueva edición, General Pueyrredon intentará retener el título en el certamen, que reúne disciplinas deportivas, culturales y propuestas destinadas a personas mayores.

Desde este lunes 6 de abril, en tanto, los responsables municipales de las áreas de Deporte y Cultura ya pueden acceder al reglamento y a la documentación correspondiente en la página oficial de los Juegos.

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Además, los profesores, docentes y delegados de cada institución deberán crear un usuario para completar la inscripción y presentar las listas de buena fe de cara a la etapa local.

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Entre las principales novedades de este año, en ajedrez se incorporará la categoría Sub 18 libre mixta. En handball, la categoría Sub 16 libre será reemplazada por la Sub 14 libre.

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En vóley, se eliminará la categoría Sub 17 libre y se sumará la Sub 14 escolar/abierta. En gimnasia, la categoría masculina pasará a ser mixta, mientras que en patín se quitarán tres eficiencias y se agregará la categoría Sub 18.

Por su parte, las disciplinas para personas con discapacidad, adultos mayores y Cultura mantendrán las mismas categorías y modalidades que en la edición 2025.