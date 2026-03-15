La Municipalidad abrió la inscripción para la capacitación de asistente apícola, que se dictará con clases teóricas los miércoles de 17:30 a 19:30 en Juan B. Justo 5665 y prácticas los sábados desde las 13:30, destinada a productores y a personas interesadas en iniciarse en la actividad.

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La propuesta es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, a través de la Dirección de Asuntos Agrarios, en conjunto con la Secretaría de Educación. El objetivo es fortalecer el sector apícola mediante instancias de formación, programas productivos y acciones de promoción del consumo de miel.

La capacitación contempla encuentros teóricos semanales y jornadas prácticas orientadas a brindar herramientas para el manejo de colmenas y el desarrollo de la actividad apícola.

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La actividad presenta un fuerte desarrollo en el partido de General Pueyrredon. Actualmente, Mar del Plata produce más de 1200 toneladas de miel al año, cuenta con 223 productores registrados y 32.500 colmenas activas, con un sector que continúa en crecimiento dentro del entramado productivo local.

El trabajo se articula además junto a la Mesa Apícola Municipal, donde se abordan cuatro ejes clave para el desarrollo del sector: producción, generación de valor agregado, comercialización y promoción del consumo de miel.

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Desde el Municipio también acompañan a los productores en el proceso de inscripción y renovación en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA). Durante 2025, un total de 100 productores formalizaron su actividad a través de este registro.

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Quienes deseen realizar consultas o recibir más información sobre la capacitación pueden escribir a [email protected] o comunicarse al teléfono 499-8300, interno 5336.