La Municipalidad informó que comenzó la inscripción para el taller gratuito de Autorrelato y Narración destinado a adultos mayores de 65 años, que estará a cargo de María Victoria Padín y se dictará desde el 10 de abril, todos los viernes de 09:00 a 11:00 en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata (Salta 1852).

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La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Educación y propone un espacio presencial orientado a compartir recuerdos y experiencias personales, con el objetivo de transformarlos en relatos escritos y orales.

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en www.formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1088. Además, podrán realizar consultas a través de WhatsApp al 2234982073.

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El taller brindará herramientas para organizar el proceso creativo, plasmar historias en formato escrito y adaptarlas a la narración oral, promoviendo la expresión y la comunicación a través del arte.

“La idea es transformar, a través de la sublimación del arte, pequeñas historias de vida o anécdotas y brindarles a nuestros alumnos las herramientas y la confianza para exteriorizarlas, dramatizarlas e incluso resignificarlas”, expresó la coordinadora del taller, María Victoria Padín.

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