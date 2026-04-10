La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, anunció el inicio de un nuevo ciclo de capacitación virtual, gratuito y con certificación en tenencia responsable de animales domésticos de compañía, dirigido a docentes de nivel inicial y primario, que comenzará este lunes 13 en Mar del Plata.

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La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el rol de la comunidad educativa como agente multiplicador, promoviendo la incorporación de hábitos de convivencia, el respeto hacia los animales y la prevención de enfermedades zoonóticas en el ámbito escolar.

La capacitación contará con una carga horaria de 25 horas reloj y se desarrollará en cinco encuentros que combinarán instancias virtuales sincrónicas y asincrónicas. Las clases en vivo se dictarán los lunes 13, 20 y 27 de 18:00 a 19:30, mientras que los participantes también dispondrán de material de estudio y acceso a grabaciones.

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Durante el curso se abordarán contenidos vinculados a la tenencia responsable, el bienestar animal, la convivencia en el espacio público, la prevención de enfermedades zoonóticas, el marco normativo vigente, la salud integral, la familia multiespecie, la adopción responsable y la prevención del maltrato animal.

La propuesta incluye una instancia de evaluación y otorgará certificado a quienes completen las actividades requeridas. Los docentes municipales que participen recibirán además puntaje. La inscripción ya se encuentra abierta en https://www.mardelplata.gob.ar/cursotenencia.

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En paralelo, desde Zoonosis informaron que más de 13.300 vecinos ya utilizaron el chatbot del área desde su lanzamiento y que, solo en el primer trimestre del año, más de 2400 personas se contactaron para recibir asesoramiento.

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La herramienta digital, disponible en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb, permite acceder a un asistente virtual de respuesta automática para agilizar consultas y gestiones, complementando la información brindada a través del sitio web municipal y redes sociales.

El servicio funciona las 24 horas, los 365 días del año, y también está disponible vía WhatsApp al 2235280718. Para utilizarlo, los vecinos deben enviar la palabra “hola” y seleccionar en el menú el tema de interés. A través de este canal se puede acceder a información sobre cronogramas de esterilización, vacunación, adopciones, hogares de tránsito, tenencia responsable, caballos al cuidado de Zoonosis, denuncias y centro antirrábico humano.