El Club Portugués de Mar del Plata convocó al reempadronamiento de sus asociados entre el martes 17 y el martes 31 en su sede social (avenida Independencia 1677 – 1º piso), en el marco del proceso de normalización institucional fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Ads

La convocatoria fue realizada por la Comisión Normalizadora de la entidad dentro del expediente de normalización Nº 21.209-6325/25, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 15.192.

El reempadronamiento se llevará adelante los lunes y jueves de 17:00 a 19:30 en la sede del club. También podrá realizarse mediante el envío de un correo electrónico a la casilla [email protected].

Ads

Puede interesarte

El objetivo del proceso es conformar un nuevo registro de socios y elaborar el padrón que servirá de base para la próxima asamblea de asociados, en la que se abordará la regularización institucional y la designación de nuevas autoridades.

Ads