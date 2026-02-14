El municipio, en conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, habilitará una nueva convocatoria para inscribirse en el programa Centros de Familia, que permitirá que hasta 4.000 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años accedan a actividades en distintos espacios de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la cartera nacional junto a la comuna local, funciona mediante un sistema de vouchers personalizados acreditados en una tarjeta no bancaria, que garantiza que los fondos se utilicen directamente en las instituciones adheridas sin intermediarios en el pago.

Quienes deseen participar deberán acercarse a los puntos de inscripción dispuestos en distintos sectores de General Pueyrredon durante el período establecido, presentando la documentación requerida para el menor. Las actividades disponibles incluyen deportes, talleres artísticos, opciones culturales y formativas ofrecidas por clubes, centros comunitarios y entidades educativas que forman parte del programa.

Las autoridades municipales destacaron que la ampliación de esta convocatoria busca fortalecer la igualdad de oportunidades y acompañar a las familias en el desarrollo integral de sus hijos, extendiendo así los beneficios de este dispositivo a una porción más amplia de la población juvenil de la ciudad.

