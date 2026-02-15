El Municipio de la ciudad anunció la apertura de la inscripción para las actividades deportivas y recreativas 2026 que se desarrollarán en los Polideportivos Barriales, coordinadas por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).

El proceso comenzará el miércoles 18 de febrero, cuando se habiliten los cupos para los Polideportivos Libertad (Ituzaingó 8350) y Colinas de Peralta Ramos (Albert Einstein 1502). En tanto, el jueves 19 será el turno de los Polideportivos Centenario (Tierra del Fuego 3150) y Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438).

La oferta incluye una amplia variedad de disciplinas deportivas y actividades recreativas, entre ellas patín artístico y carrera, karate, vóley, running, básquet, taekwondo, fútbol, handball, boxeo, judo, newcom, surf, yoga, entrenamiento funcional, zumba, acondicionamiento físico, gimnasia en distintas modalidades, pilates, ritmos latinos y urbanos, pileta libre, natación terapéutica, aquagym y pileta escuela.

Las actividades son gratuitas. No obstante, quienes deseen colaborar podrán hacerlo mediante un bono contribución voluntario, que será destinado a mejoras de infraestructura y adquisición de material deportivo en cada polideportivo.

Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online a través del sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/polideportivosbarriales, donde también se puede consultar el detalle de días, horarios y propuestas disponibles en cada sede.

