La Municipalidad de General Pueyrredon informó que este viernes abrirá la inscripción para la Colonia de Verano 2026 del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), que se llevará adelante en los Polideportivos Barriales de la ciudad. La iniciativa está destinada a niños de 6 a 12 años y a adultos mayores de 60, con cupos limitados y actividades gratuitas durante enero y febrero.

La inscripción deberá realizarse de manera online, donde los interesados podrán completar el formulario y elegir la sede más cercana. Las actividades se desarrollarán en los Polideportivos Las Heras (Av. Fortunato de la Plaza 8438), Libertad (Ituzaingó 8350), Centenario (Tierra del Fuego 3150) y Colinas (Albert Einstein 1502).

En todos los casos, la Colonia funcionará en horarios matutinos. Los grupos de niños asistirán los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12, mientras que los adultos mayores tendrán sus actividades los martes y jueves en el mismo horario.

Paralelamente, el EMDER habilitó nuevos cupos para las clases de Aquagym y Natación Terapéutica, tras las vacantes liberadas en diciembre. Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en bit.ly/Aquagym-Terapéutica, donde también podrán consultar la disponibilidad por sede. Además, se informó que continúa abierta la consulta de cupos para Pileta Libre.

Desde el organismo remarcaron que para participar de todas las actividades es obligatorio presentar DNI y apto médico vigente, requisitos indispensables para confirmar la inscripción y acceder a las propuestas recreativas y deportivas de la temporada.

