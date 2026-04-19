Abre la inscripción para el curso gratuito de podador urbano
La capacitación es gratuita, abierta a la comunidad y ofrece formación con salida laboral en el manejo del arbolado urbano.
La Municipalidad de General Pueyrredon anunció la apertura de la inscripción para una nueva edición del Curso de Podador Urbano Artesanal 2026, una capacitación gratuita orientada a quienes buscan formarse en un oficio con salida laboral.
El curso, que es organizado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), comenzará el próximo 12 de mayo y se dictará de manera presencial los martes y jueves de 8.30 a 10.30.
Las clases se desarrollarán en el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili y tendrán una carga semanal de cuatro horas, extendiéndose hasta mediados de septiembre.
La propuesta está abierta a toda la comunidad y quienes participen recibirán certificado de asistencia y matrícula habilitante, lo que permite desempeñarse en el rubro.
Durante la cursada se combinarán contenidos teóricos y prácticos vinculados al manejo y preservación del arbolado urbano. El programa incluye temas como botánica básica, reconocimiento de especies, arboricultura, evaluación de riesgos y normas de seguridad e higiene.
Además, la capacitación cuenta con la participación de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto a profesionales e instituciones del sector.
Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de abril, o hasta completar el cupo, a través del enlace oficial habilitado por el municipio: bit.ly/cursodepodador2026.
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