La Municipalidad de General Pueyrredon anunció la apertura de la inscripción para una nueva edición del Curso de Podador Urbano Artesanal 2026, una capacitación gratuita orientada a quienes buscan formarse en un oficio con salida laboral.

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El curso, que es organizado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), comenzará el próximo 12 de mayo y se dictará de manera presencial los martes y jueves de 8.30 a 10.30.

Las clases se desarrollarán en el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili y tendrán una carga semanal de cuatro horas, extendiéndose hasta mediados de septiembre.

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La propuesta está abierta a toda la comunidad y quienes participen recibirán certificado de asistencia y matrícula habilitante, lo que permite desempeñarse en el rubro.

Durante la cursada se combinarán contenidos teóricos y prácticos vinculados al manejo y preservación del arbolado urbano. El programa incluye temas como botánica básica, reconocimiento de especies, arboricultura, evaluación de riesgos y normas de seguridad e higiene.

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Además, la capacitación cuenta con la participación de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto a profesionales e instituciones del sector.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de abril, o hasta completar el cupo, a través del enlace oficial habilitado por el municipio: bit.ly/cursodepodador2026.

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