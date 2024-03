Con un abrazo solidario al edificio de la oficina de ANSES Mar del Plata Oeste, ubicada en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), trabajadores del organismo se manifestaron ante la serie de despidos ejecutados desde el Gobierno nacional en el marco de su plan de achicamiento del Estado.

Del acto participaron las instituciones vecinales del barrio, sociedades de fomento, trabajadores del Hospital Oscar Alende, trabajadores de ANSES, sindicatos de ANSES, centrales obreras, trabajadores de la CTA y CGT y demás gremios afines a los trabajadores.

Con una presencia casi 200 personas, entre las que se encontraban el ex gerente regional de ANSES, Marcos Gutiérrez, y a la ex titular de ANSES nacional, Fernanda Raverta, se pidió por la reincorporación inmediata de los trabajadores y el no cierre de la oficina.

La oficina tiene un área de cobertura de diez barrios.

Según indicó a El Marplatense el delegado gremial Víctor Picciulo, el área de cobertura de atención de la oficina se extiende a lo largo de diez barrios de la ciudad, los cuales comprenden a 70.000 personas. El promedio de personas atendidas por día es de 300.

Durante el acto, los trabajadores despedidos pudieron expresar su opinión, la cantidad de personas que atendían. Además, vecinos contaron “la necesidad y virtuosidad de la oficina” y se dio por finalizado el acto con una actividad cultural donde tocó una banda.