Gustavo Nievas, abogado de la enfermera acusada de matar a los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, acusó a la fiscalía de direccionar la culpabilidad de su defendida y acusó que los recién nacidos murieron “por contaminación”.

En declaraciones, Nievas dijo que “hay un sector importante de la población que piensa que Brenda es culpable, y eso es producto de lo que se comunicó a los medios de comunicación desde la fiscalía”.

En esa línea, apuntó con dureza contra el fiscal de la causa: “Si es alguien razonable, solamente lanzaría a los medios la información que está en el expediente, pero ni siquiera se investigaron todas las líneas que se tenían que investigar”.

“A un hospital la gente va a curarse, a sanarse, pero está lleno de químicos, que son sumamente peligrosos. Nuestra hipótesis fue que no todos los bebés murieron por lo mismo, ni todos murieron, ni todos se descompensaron por lo mismo. El escenario, como dicen en las películas, la escena del crimen, desapareció. Y dejaron de morirse los bebés porque limpiaron lo que estaba sucio, cuando sucedió eso, los chicos se dejaron de morir de contaminación”, agregó el abogado.

Por último, el letrado remarcó que, en este tipo de casos, la política está entrometida. “En la provincia nos gobierna un proyecto que hace 25 años está instalado. Aquí hay un protocolo de ocultamiento, funcionarios que detectan rápidamente cuando sucede algo y activan para que esa noticia no afecte al gobierno”.

La declaración de la enfermera

Brenda Agüero, la enfermera acusada por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, declaró este martes en el juicio, defendió su inocencia y aseguró que no le hizo daño a ninguna de las víctimas.

“No puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo. Me hicieron muchísimo daño”, dijo la enfermera que comenzó a declarar pasadas las 9.30 de la mañana. Antes había advertido que solo iba a responder cuestiones referidas a su vida personal o profesional que no estén vinculadas a la causa.

La acusada reveló que debido a la mediatización del caso recibió agresiones dentro de la cárcel durante todo este tiempo. “Me decían cosas y me gritaban”, dijo al responder una de las preguntas de los integrantes del Tribunal.

El abogado que representa a las víctimas, Carlos Nayi, le consultó a Agüero sobre las tareas que realizaba en el Hospital Neonatal. “Mi función comenzaba desde que el paciente ingresaba al hospital hasta que se iba, es la función de la enfermera obstétrica, yo me desempeñaba como eso”, respondió.

“Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño. De hecho, siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a los de Neonatología”, sostuvo la enfermera.

Respecto a la acusación de haber matado a los cinco bebés, respondió: “No entiendo cómo una persona sana, que nunca tuvo problemas, que de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro”.

Agüero apuntó contra los medios y desmintió ser una paciente psiquiátrica: “Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían”.

“Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”, agregó la joven ante el jurado popular que deberá emitir una sentencia dentro de seis meses.

La enfermera relató cómo hizo para ingresar al área de Neonatología en distintos centros de salud: “En medio de todo lo que yo estaba buscando apareció el Materno Neonatal y yo quedé enamorada de ese hospital, quería trabajar ahí”.

