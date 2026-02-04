Al cumplirse un mes de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa un escenario marcado por la incertidumbre y la expectativa sobre el rumbo político del país. La detención se produjo el 3 de enero, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, que derivó también en la captura de su esposa, Cilia Flores.

Ads

Tras esos hechos, el Tribunal Supremo de Justicia declaró una “falta forzada” de Maduro, una figura no prevista expresamente en la Constitución, y designó como presidenta encargada a Delcy Rodríguez, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidenta. Desde entonces, el nuevo gobierno anunció cambios en el gabinete y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además de impulsar una Ley de Amnistía que será tratada con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional.

Puede interesarte

En el plano cotidiano, distintos indicadores muestran señales mixtas. Según datos de consultoras privadas, se registró una baja en los precios de algunos alimentos básicos y un aumento en el valor de los inmuebles, mientras que aerolíneas internacionales comenzaron a retomar vuelos hacia el país. Sin embargo, Venezuela continúa bajo restricciones parciales para la emisión de visas y mantiene tensiones migratorias con Estados Unidos, presidido por Donald Trump.

Ads

En paralelo, se produjo un acercamiento diplomático entre Caracas y Washington. La Embajada estadounidense retomó actividades limitadas en la capital venezolana y el Gobierno designó un representante ante la Casa Blanca. Desde ambos países señalaron que el diálogo apunta a una agenda que incluye estabilización política, recuperación económica y un eventual proceso electoral.

Especialistas en política venezolana advierten que, pese a los anuncios oficiales, no puede hablarse aún de una transición plena. Entre los elementos que señalan como pendientes figuran la definición de un nuevo marco institucional, el control efectivo del poder por parte del gobierno interino y la convocatoria a elecciones con garantías. En ese sentido, algunos analistas sostienen que el proceso actual se encuentra en una fase preparatoria.

Ads

A un mes de la salida de Maduro del poder, el país continúa debatiéndose entre la expectativa de un cambio político y la duda sobre si esa transformación llegará a concretarse.

Fuente: CNN