Stephanie Fonseca tenía 22 años. (Foto: geltileza Lorena Albornoz)

Stephanie Ailén Fonseca tenía 22 años cuando fue atropellada y abandonada en la madrugada del 16 de febrero de 2025, en Chacabuco.

Ads

La joven volvía a su casa en moto cuando fue embestida por un automóvil en la esquina de Andes y Dorrego, alrededor de las 4.45. El impacto le provocó un politraumatismo severo. Fue trasladada primero al hospital local y luego a Junín, donde murió al día siguiente.

El conductor, Jonathan Alberto Schmidt, de 31 años, se presentó horas después de ser identificado por cámaras de seguridad. Está imputado por homicidio culposo agravado por la fuga, la falta de auxilio y por conducir estando inhabilitado.

Ads

Según consta en la causa, el acusado tenía la licencia retenida por una sanción previa. El 11 de mayo de 2024 había evadido un control de alcoholemia, chocado contra una vivienda y destruido una cabina de gas. El test posterior arrojó 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre. Por ese hecho fue inhabilitado para conducir durante 18 meses.

La sanción estaba vigente cuando ocurrió el choque fatal. Para la familia de Stephanie, ese antecedente es central y agrava su responsabilidad.

Ads

Puede interesarte

“Tenemos miedo de que se juzgue solo una desobediencia y no una muerte”, expresó Lorena Albornoz, madre de la víctima. La mujer sostuvo que el conductor huyó para evitar un nuevo control y que no asistió a su hija tras el impacto.

El fiscal Pablo Vespaisano, titular de la UFI N° 11, imputó a Schmidt por homicidio culposo agravado por la fuga y por conducir estando inhabilitado. En noviembre de 2025 la Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento y consideró que existían elementos suficientes para avanzar.

También se dispuso la elevación a juicio. Sin embargo, la defensa apeló y el expediente quedó en manos de la Cámara de Casación. Hasta que no se resuelva ese planteo, no habrá fecha de debate oral.

Ads

La madre reconoció que su hija circulaba en contramano. “Eso le costó la vida”, afirmó. Pero insistió en que la conducta posterior del conductor —manejar pese a la inhabilitación y abandonar a la joven herida— debe ser parte central del análisis judicial.

A un año de la muerte, la familia espera una definición. El acusado continúa en libertad.

Fuente: TN