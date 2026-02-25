Este miércoles se cumplió un año del asesinato de Kim Gómez, la nena de siete años que murió tras ser arrastrada durante más de 15 cuadras por el auto que le habían robado a su madre en La Plata.

Ads

En el banquillo está T.G., hoy de 18 años, pero que tenía 17 al momento del hecho. Está imputado por homicidio en ocasión de robo. Por su edad al momento del crimen, es juzgado bajo el régimen penal juvenil.

El padre de Kim, Marcos Gómez, atraviesa días de profunda angustia. “Revivir todo es duro, es cruel”, dijo en declaraciones previas al inicio del juicio. En sus redes sociales recordó que ese día debería haber estado de vacaciones con su hija. “Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena”, escribió en un mensaje dirigido a la pequeña.

Ads

Puede interesarte

El viernes el tribunal dará a conocer si considera culpable o no al acusado. En caso de una sentencia condenatoria, la definición de la pena se resolverá en una etapa posterior. Se estima que podría enfrentar una condena de entre 10 y 25 años, aunque el monto final dependerá de la evaluación que hagan los jueces en el marco de la legislación juvenil.

El segundo involucrado en el hecho tenía 14 años cuando ocurrió el crimen y, por lo tanto, es inimputable. Permanece alojado en un instituto de menores bajo medidas de seguridad.

Ads

El crimen ocurrió el 25 de febrero del año pasado en el barrio Altos de San Lorenzo. Dos adolescentes robaron un Fiat Palio en el que se encontraban Kim y su madre. La mujer logró escapar, pero la niña quedó atrapada por el cinturón de seguridad. Durante la huida, testigos declararon que intentaron arrojarla por la ventanilla y que terminó siendo arrastrada hasta que el vehículo chocó contra un poste. El cuerpo quedó debajo del auto.

A un año del hecho que conmocionó a la ciudad y al país, la familia espera una respuesta judicial. El fallo marcará un punto de inflexión en una causa que reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad y la violencia protagonizada por menores.

Fuente: Infobae