Este martes se cumple un año de la desaparición de los marplatenses Maximiliano Ludvik y Emmanuel Soria en Málaga, tras adentrarse en el mar de la playa de Huelin para ver el amanecer en una tabla de paddle surf. “Sabemos que están presentes acompañándonos a todos lados. Siempre con ustedes”, fueron las palabaras que les dedicó hoy Argentinos del Sud, donde ambos jugaron al fútbol.

Ese domingo 27 de agosto, ambos amigos de 29 y 34 años salieron desde la playa de la Misericordia de la capital malagueña a primera hora para ver amanecer en la tabla de paddle surf, pero no se volvió a saber nada de ellos. La búsqueda oficial fue suspendida el 11 de septiembre tras dos semanas, en virtud del protocolo establecido.

Un día después de la desaparición, un velero dio con la tabla y la bombilla del mate de los marplatenses a 27 kilómetros de Málaga, entre Benajarafe y Torre del Mar. La tabla sobre la que se adentraron estaba 18 kilómetros mar adentro.

Y tras ese descubrimiento, la Guardia Civil anunció que se haría cargo de la investigación y búsqueda por medios marítimos y aéreos, mientras que la Unidad de Desaparecidos del instituto armado asumió el caso que inicialmente estaba en manos de la Policía Nacional.

El padre de Maximiliano Ludvik en la marcha en Málaga.

Además, cinco días más tarde un turista se contactó con los familiares para brindarles un video de esa mañana en que se observaba a los desaparecidos ingresando al mar sobre la tabla de paddle surf. En ese punto, confirmaron que ambos ingresaron a la playa y despejaron las dudas que se habían planteado en un momento.

Esta noticia incentivó aún más a las familias, quienes comenzaron una colecta para viajar desde Mar del Plata hasta Málaga y ayudar en la búsqueda. Pero a pesar de los esfuerzos, llegó el día que menos esperaban: el 11 de septiembre, tras dos semanas de búsqueda, Salvamento Marítimo le comunicó a los familiares de Ludvik y Soria que suspenderían la búsqueda.

El comunicado fue recibido de mala manera por las familias, que insistían en que después de diez días, en caso de haberse ahogados, los cuerpos tenían la posibilidad de salir a flote. "No podés hacer un entierro ni un velorio sin un cuerpo", enfatizó el hermano de Emmanuel, Francisco Soria, cuando se enteró de la decisión de las autoridades.

Los hermanos de Emmanuel Soria, Francisco y Camila.

Mientras tanto, en Mar del Plata se realizaron convocatorias de amigos, familiares y conocidos en donde exigieron que la búsqueda continuara y que el gobierno español autorizara al cineasta, médico, piloto y filántropo argentino Enrique Piñeyro, quien se había ofrecido para continuar por aire y tierra con la búsqueda. Sin embargo, esa autorización nunca llegó.

Una vez concentrados en el centro, decenas de personas pidieron el 9 de septiembre por Emmanuel y Maximiliano. “No se pierden la fe ni las esperanzas, pero sabemos que cuando más pasa el tiempo más difícil es. Estamos a 11.000 kilómetros y tratamos de hacer lo que podemos”, dijo Luis Gutiérrez, tío de Soria.

En simultáneo, unas 60 personas también se concentraron del otro lado del mar, en Huelin, para apoyar y reclamar la continuidad de la búsqueda. La familia de los desaparecidos agradeció el apoyo, que se materializó en forma de "abrazos", ayuda material, logística y económica.

Nunca se rindieron. Al no haber obtenido respuestas, los familiares de los desaparecidos decidieron continuar con la búsqueda en Marruecos. "Estoy decidido a ir esta semana a Marruecos. No sé una palabra de marroquí, pero quiero ir y ver qué podemos hacer. No nos podemos quedar esperando", había contado el padre de Maximiliano, Jorge Ludvik, previo al viaje.

Los hermanos de Emmanuel, Francisco e Ignacio, llevaron la búsqueda a las ciudades marroquíes de Saida, Nador, Melilla, Alhucemas, Martil y Ceuta, entre otras. Allí visitaron hospitales, puertos y policías. Y luego de ello, las últimas informaciones que se conocieron fue que en octubre trasladaron la búsqueda a Argelia.

Así fue el pedido para que no den por finalizada la búsqueda en Mar del Plata.

En tanto, a nueve meses del caso, el hermano de Emmanuel, Francisco Soria, cuestionó en un entrevista con diario Perfil el accionar del gobierno. "Lo único que hicieron fue mentirme. Alberto Fernández y Gabriela Cerruti nos mintieron como unos campeones. Hicieron contacto con el presidente español y meses después salió que tenían negociaciones abiertas entre ellos. No sé si nos usaron a nosotros para hacer negociaciones o qué, pero ayudar no nos ayudaron. Ni el gobierno anterior ni este, ni el que va a venir mañana, porque los gobiernos no te ayudan. Te ayudan cuando tienen que hacer bandera política y si no, no", lanzó.

"La gente nos ayudó muchísimo. Eso no me voy a olvidar nunca porque toda la gente de nuestra familia y la de Maxi, los argentinos de España, estuvieron siempre con nosotros. Pero después, no nos ayudó ni el consulado argentino en España", agregó.

Desde ese momento, la situación se transformó en una incógnita. Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik desaparecieron el 27 de agosto y nunca más se supo de ellos. Mar del Plata, sus familias y amigos siguen esperándolos, y nunca los olvidarán.

Como cuando suspendieron las jornadas del club al enterarse de la triste noticia, hoy Argentinos del Sud compartió una publicación en la que dejan en claro que siempre los tendrán en la memoria. “A un año desde que físicamente no están con nosotros, sabemos que están presentes acompañándonos a todos lados. Siempre con ustedes”, fue el mensaje del conjunto de Paso, acompañado por una imagen de los dos desaparecidos.