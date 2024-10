A tres años del crimen del DJ Leandro “Lele” Gatti en la salida de Mr. Jones, en Playa Grande, su padre Miguel lo recordó, cuestionó que no hayan capturado a Maximiliano Urra Zapata, de quien advirtió que “anda por Mar del Plata, visita a la familia y lo podemos cruzar en la calle”, y sostuvo que “la espera para buscar justicia” es lo que los saca adelante.

Se cumplen hoy tres años del asesinato del DJ, pero su padre -al igual que su familia y amigos- siente que “fue ayer”, ya que “el dolor, la tristeza y el extrañarlo” se repiten cada día desde aquel trágico 26 de septiembre de 2021, según contó en una entrevista con El Marplatense. Para Miguel, “el dolor se va a seguir sintiendo igual”, del mismo modo que seguirán “las preguntas sin respuestas, sobre qué, cómo y por qué pasó”.

En esta ocasión, como se realizó el año pasado, harán una ceremonia con velas desde las 19 en el memorial ubicado sobre la bajada de Biología, en Playa Grande. “3 años sin Lele Gatti, 3 años sin justicia”, reza la convocatoria.

Ese espacio para recordar a “Lele” se construyó en mayo de este año, “con gran apoyo de la Municipalidad y la colaboración del intendente -Guillermo Montenegro-, el consorcio de Playa Grande y el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC)”, según sostuvo.

Además, sobre el memorial, indicó que la idea surgió de compañeros y amigos de Leandro, y que el lugar fue pensado debido a que “allí es donde pasó sus últimos años en actividad y desarrolló su trabajo con mucha fuerza y proyectos a futuro”.

Entonces, mientras recordaba a su hijo, lamentó su pérdida y la inseguridad que reina tanto en Mar del Plata como en el país. “Lamentablemente la impunidad y el nivel social que tenemos, de desprotección…y le tocó a nuestro hijo y a nosotros”, subrayó Miguel.

Por el crimen de “Lele” Gatti hay tres detenidos y el cuarto implicado aún continúa prófugo, quien es Eduardo Maximiliano Urra Zapata. En tanto, José Maximiliano Vergara, Luis Itzcovich y Fernando Romito serán juzgados en la sala del Tribunal Oral Nº 3 entre el 21 y el 25 de abril de 2025.

“La espera para buscar justicia, que es lo que nos saca adelante, fue larga. Pedimos justicia y que encuentren al prófugo, que parece que goza de la impunidad que los argentinos vivimos hace años y nadie se responsabiliza. Según versiones, anda por Mar del Plata, visita a la familia y lo podemos cruzar en la calle”, advirtió acerca de Urra Zapata, sobre quien permanece vigente una recompensa de 4 millones de pesos para aquel que aporte datos de su paradero.

Y a pesar de que destacó el trabajo de la fiscal Andrea Gómez -ya jubilada-, manifestó que cree que “fuerza no se hizo nunca para capturar” a Urra Zapata, debido a que en el inicio de la investigación recibieron llamadas que indicaban que continuaba en su barrio y que visitaba a su familia. “La Policía llegaba justo cuando ya no estaba o se había ido para otro lugar. Hay versiones que dicen que no está en el país y otras de que está en la ciudad”, aseguró el padre de la víctima, quien tenía 32 años al momento del hecho.

- ¿Con qué recuerdo te quedás de tu hijo?

- Los recuerdos van y vienen. Como toda relación afectiva tiene sus pros y sus contras, pero él está en nuestros corazones. Es lamentable que le hayan cortado la vida gratuitamente y de una forma impune, que no tiene precio. La pérdida de un hijo es tremenda en cualquier circunstancia, porque siempre se cree que los primeros en partir son los padres, y no los hijos. Es impensable que se vaya a trabajar y que al otro día te digan que recibió un tiro por robo. Tenés que seguir adelante y luchando, porque nuestro pedido tendría que estar amparado por la Justicia, que debería existir y no es así.

El crimen y los detenidos

Cuando el domingo 26 de septiembre a las 6 Leandro Gatti se retiraba de Mr. Jones, en Playa Grande, fue abordado por dos hombres que iban en moto, identificados como Itzcovich y Vergara, quienes contaban con el apoyo de Urra Zapata, que los esperaba en un Renault Clío.

Vergara amenazó a Gatti con un arma de fuego para que le entregara sus pertenencias, creyendo que poseía la recaudación del bar. Y el DJ, al resistirse, recibió un disparo mortal en el tórax.

De ese modo, Vergara e Itzcovich se llevaron el bolso de “Lele” con su computadora y equipos de sonido. Itzcovich, por la repercusión que tomó el caso, se entregó el día siguiente en la Comisaría Novena, mientras que su compañero Vergara fue detenido más de un año después en el barrio Belisario Roldán.

Y el tercer implicado que lograron capturar, Romito, fue detenido días después del asesinato porque la fiscal sostuvo que el golpe fue planeado gracias a la información que le brindó a Vergara, Itzcovich y Urra Zapata. En ese entonces, Romito era el jefe de seguridad de Mr. Jones, y les habría comentado los movimientos y horarios de los empleados y el momento en que iban a sacar el dinero de la recaudación.

Antes de ser capturado, Romito, que mantenía relación con uno de los tres delincuentes, había llegado a participar de una marcha en reclamo de justicia por el crimen de “Lele” Gatti.

Y en cuanto a Urra Zapata, es el único prófugo por el crimen y de acuerdo a la información que aportó el padre de la víctima a este medio, creen que continúa en la ciudad y que incluso visita a sus familiares.