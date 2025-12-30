Este martes se cumplen tres años del fallecimiento de Carlos Fernando Arroyo, ex intendente de General Pueyrredon, una figura central de la política marplatense durante la segunda mitad de la década pasada y protagonista de un período de fuerte reconfiguración del escenario político local.

Arroyo gobernó el distrito entre 2015 y 2019, en el marco del triunfo de Cambiemos a nivel nacional, y encabezó una gestión marcada por una agenda de orden administrativo, debate político intenso y una relación compleja con distintos sectores del Concejo Deliberante, los gremios municipales y la oposición.

De extensa trayectoria académica y política, Arroyo había sido concejal, diputado provincial y dirigente de larga militancia antes de llegar a la intendencia. Su figura generó adhesiones y críticas, pero siempre fue reconocida por su estilo frontal, su fuerte impronta ideológica y su defensa del rol del Estado en el ámbito municipal.

En el marco del aniversario de su fallecimiento, el ex funcionario municipal Emiliano Giri, quien integró el gabinete durante su mandato, lo recordó con un mensaje cargado de afecto personal y reconocimiento político.



“A 3 años de tu partida, te recuerdo con el afecto intacto y el agradecimiento por haberme honrado con tu amistad y confianza. Abrazo al cielo”, expresó en un tuit que despertó numerosas reacciones.

A tres años de su muerte, Carlos Fernando Arroyo vuelve a ser recordado por dirigentes, ex colaboradores y vecinos como una figura que dejó huella en la política de General Pueyrredon, en un período atravesado por profundos debates sobre el rumbo de la ciudad y el rol del gobierno local.