El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó una carta dirigida al presidente Javier Milei en la que expresó su malestar por no haber sido convocado al encuentro de gobernadores en la Casa Rosada, centrado en los firmantes del Pacto de Mayo. En el texto, Kicillof calificó la decisión como un “gesto antidemocrático” y “contrario al espíritu federal”, marcando un fuerte posicionamiento frente a la estrategia de diálogo del Gobierno nacional.

En la misiva, el mandatario bonaerense subrayó que “las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina”, y recordó que “los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos”. Con estas palabras, Kicillof puso en evidencia la representatividad de los distritos excluidos y cuestionó la selectividad del diálogo propuesto por el Ejecutivo.

El eje de la crítica se centró en lo que el gobernador interpretó como una exclusión deliberada de voces disidentes. “Si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera ‘enemigos’”, expresó en uno de los pasajes más contundentes de la carta.

La postura de Kicillof se inscribe en un contexto de tensión institucional entre Nación y Provincia, donde el gobernador ha manifestado reiteradamente su desacuerdo con las políticas del presidente Milei, especialmente en lo referido a recortes presupuestarios, reformas previsionales y el vínculo federal.

En declaraciones previas, también había señalado que “la casta está de fiesta” y que “el Estado nacional ajusta a los sectores más vulnerables”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas