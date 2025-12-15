La noche del 15 de diciembre de 2019 se registró uno de los siniestros más recordados de la historia de Mar del Plata: el incendio del edificio de la distribuidora Torres y Liva, ubicado en 20 de Septiembre y Rivadavia, en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. Una noche de diciembre como cualquier otra, en vísperas de las Fiestas, que conmocionó a la ciudad y que cambió para siempre las vidas de los habitantes del edificio, quienes no pudieron nunca más volver a vivir a esa esquina. Más de un centenar de vidas que se quebraron a partir de un simple chispazo que desató una tragedia.

Ads

Rocío Montiel vivía en el edificio desde 2012 y recordó aquella noche “con una sensación de mucha confusión y mucho estrés”. Era domingo a la noche, los vecinos se preparaban para el inicio de una nueva semana y “ya casi entrando el veranito, los días se alargan más, uno ya está como en posición más de descanso”, relató en diálogo con El Marplatense: “Así que nos tomó a todos por sorpresa. No nos dábamos cuenta de la magnitud de la situación, había como muchas versiones que sobrevolaban y cada vez como que nos dábamos cuenta de que todo cobraba más gravedad”.

La situación se fue desbordando y al lugar acudieron Bomberos, Policía, SAME y Defensa Civil, todos organismos trabajando de forma mancomunada para rescatar a más de cien personas, evacuar a los vecinos y tratar de controlar el incendio, que era arrollador y amenazaba con extenderse a las viviendas cercanas. Quienes trabajaron en el operativo recuerdan que muchos vecinos colaboraron de manera anónima en los momentos más críticos. Eso mismo rememoró Rocío: “Esa noche mucha gente se acercaba, vecinos de otras zonas, personas que tenían parientes que por los medios se habían enterado”.

Ads

El edificio quedó reducido a escombros.

Puede interesarte

Al incendio le siguieron las tareas para derribar lo que quedó en pie del edificio. Una vez apagado el fuego, disipado el humo, la ciudad continuó su vida habitual, que claramente no fue lo mismo para los damnificados. Rocío le contó a El Marplatense que el proceso posterior fue “particular y bien singular de cada uno”, porque los daños fueron individuales y según el impacto y la ubicación en el edificio, por lo que hubo personas que salieron más desfavorecidas que otras.

Si bien su situación personal se resolvió por medio de una mediación en un acuerdo extrajudicial, lo que le sirvió para “dar un cierre y seguir adelante”, hubo muchos otros casos de problemas con los seguros, e incluso algunos damnificados que todavía siguen lidiando con diversos asuntos. “Para cada damnificado fue diferente, porque había algunos que contaban con un seguro propio, otros, como en el caso mío, que contábamos con el seguro del edificio”, detalló.

Ads

Pero en todos los casos, Rocío destacó la “unión de los vecinos”, algo que se potenció a los pocos meses cuando se declaró la pandemia y el encierro obligatorio: “A la angustia propia de este suceso se le unió la pandemia. Eso también ayudó a que nos podamos unir como vecinos, a poder ir jerarquizando cuáles eran las necesidades del edificio, qué se tenía que arreglar, qué no”.

Puede interesarte

UN CULPABLE

El incendio del edificio de Torres y Liva dio a múltiples especulaciones, e incluso algunos vecinos quisieron presentar pruebas que fueron desestimadas por la Justicia, pero finalmente tuvo un culpable: Gustavo Arrativel, un hombre en situación de calle y con problemas psiquiátricos que había tenido antecedentes pirómanos, en la Galería Sao o en la puerta del Cine Ambassador. Su figura fue puesta en el escenario a partir de imágenes de las cámaras de seguridad, que lo ubicaban en tiempo y espacio cerca del edificio y como autor del foco ígneo que desató la tragedia.

Ads

Según su declaración ante la Justicia, Arrativel señaló que comenzó el incendio como una forma de denunciar irregularidades en los medidores eléctricos. Esta confesión junto a otros indicios, determinaron que para la Justicia fuera declarado inimputable, ya que no estaba en condiciones psíquicas de afrontar un juicio oral ni de comprender la criminalidad de sus actos.

HISTORIA

Rocío llevaba siete años viviendo en el edificio de Torres y Liva, y eso ya le había hecho construir una vida, una identidad, con los vecinos y con el barrio. “Conocía el barrio, los comercios, ir de compras”, indicó la damnificada a la vez que resaltó el hecho de que en esa zona, y especialmente en el edificio, “había bastante gente mayor, familias. Y eso también fue un impacto grande”.

Puede interesarte

Luego de Torres y Liva, Rocío tuvo que reiniciar su vida. “Lo hice gracias a las redes, al apoyo de mucha gente, al amor que me brindaron, a profesionales de la salud y a mucha fe para poder salir adelante. Sin duda, fue un quiebre, una fractura grande en mi vida, pero hoy lo puedo recordar desde un lugar de transformación, desde un lugar edificante para mi persona”, reconoció.

Si bien hablamos de un edificio, que en el análisis frío puede resultar solamente un bloque de cemento, detrás de un lugar así hay múltiples vidas y objetos personales que resultan intransferibles y poseen un cariño especial para cada uno. En el incendio, la entrevistada también perdió “objetos de mucho valor, que tienen historia, que tienen un valor espiritual, un valor emotivo, que obviamente que son irrecuperables, así como papeles que hubo que tramitar duplicación”.

Y se refirió a “fotos que dan cuenta de tu historia vital, de tu recorrido”, lo que hoy se presenta “como un gran vacío” a la vez que “vas entrando en la cuenta cuando los vas buscando o los necesitás para algo y decís, ‘ay no, esto lo perdí’ o ‘esto me quedó ahí en mi casa del cielo’”. Sin embargo, lejos de dejarse ganar por la nostalgia, Rocío decide mirar para adelante: “Elijo pararme desde un lugar de completitud, desde un lugar esperanzador, desde un lugar edificante de esta situación y revalorizar la vida ante todo”.