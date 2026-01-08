De arranque movido y con un primer tiempo en el que se turnaron para lastimarse. Ciclista priorizó su juego bajo el aro y a media distancia, muy efectivo en la noche (68% desde el doble), mientras Quilmes optó por las segundas chances en rebotes (41 en total, 14 de ellos ofensivos) y las recuperaciones (10).



La paridad se vio demostrada mucho más en el segundo tiempo donde ambos sacaron a relucir su arsenal, con un tercer cuarto a favor del cervecero (23-24) y en el que apenas la brecha era de dos puntos al iniciar el último parcial (54-52). Llegados a los últimos segundos, y con Quilmes arriba por un punto, Franco Lombardi convirtió un doble para los locales con el que pasaron al frente y se llevaron el cotejo por 64-63.

Las figuras juninenses fueron Valentín Costa, goleador con 21 tantos, Damián Tintorelli con un doble-doble (19 puntos y 11 rebotes) y Franco Lombardi con 15 puntos y autor del doble de la victoria. Para el cervecero marplatense los mejores fueron Joaquín Ríos con 15 puntos y 10 rebotes (doble-doble), el norteamericano Darry Moore Jr. con 15 puntos y 9 rebotes y Juan Tomás Nally con 12 concreciones.

