Tal como ocurrió en 2024, la última cuota del Impuesto Inmobiliario -en sus versiones urbano edificado y rural- se verá duplicada para las partidas que superen determinados valores fiscales. La medida, vigente por prórroga de la ley impositiva 2024, alcanza a propiedades de mayor valuación y busca sostener la recaudación ante la falta de aprobación del nuevo presupuesto provincial.

En el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se aplica cuando la base imponible supera los $31.465.000. En el Inmobiliario Rural, el umbral es de $39.096.756 para tierras sin mejoras. Según datos oficiales, el adicional impactará en el 8,72% de las partidas urbanas (465.338 sobre 5.335.124) y en el 12,01% de las rurales (37.433 sobre 311.635).

El monto adicional tiene topes diferenciados: en el Urbano Edificado no puede superar el 20% del impuesto anual, mientras que en el Rural el límite es del 25%. Desde ARBA explicaron que “estos límites aseguran previsibilidad para los contribuyentes y acotan el alcance del adicional a los segmentos de mayor valuación”. Por eso, la cuota adicional equivale al monto de la última cuota recibida.

Para verificar si una partida está alcanzada por el adicional, se habilitó la consulta online en el portal de ARBA: Consulta Inmobiliario Adicional.

Los productores agropecuarios que hayan obtenido exenciones por emergencias o desastres provinciales recibirán un descuento proporcional en la cuota adicional, según el porcentaje y período establecidos en los decretos correspondientes.

además, se indicó que continúan vigentes las bonificaciones de hasta 10% para quienes paguen en término y estén adheridos al débito automático, así como el beneficio por pago anual, también aplicable sobre el adicional.

Fuente: con información de DIB