La medida, que se formalizó este martes a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

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Forma parte de una política de ajustes periódicos que responde a la evolución de los precios mayoristas de la energía y a la reconfiguración del esquema de subsidios a nivel nacional.

El incremento en las tarifas eléctricas se inscribe en un escenario más amplio de aumentos en servicios esenciales. Desde el inicio de abril también se aplican subas en transporte, medicina prepaga y otros rubros regulados, impulsadas por mecanismos de indexación mensual y la quita progresiva de subsidios estatales.

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En el caso de la electricidad, las actualizaciones impactan tanto en los cargos fijos como en los variables de las facturas, lo que determina el costo final que pagan los usuarios según su nivel de consumo.

Por su parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento en las tarifas de electricidad con un impacto del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, con y sin subsidios.

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Las distribuidoras eléctricas que operan en territorio bonaerense (Edelap, EDEA, EDEN y EDES) aplican estos nuevos valores en línea con los costos de generación, transporte y distribución de la energía. En el caso de Edesur tendrá un aumento del 1,8%, mientras que en Edenor será del 2,4%.

El impacto final depende de variables como el nivel de ingresos del hogar, el consumo mensual y el acceso a subsidios energéticos.

Uno de los factores clave detrás de los aumentos es la modificación del sistema de subsidios. El nuevo régimen tiende a focalizar la asistencia estatal en los sectores de menores ingresos, mientras que el resto de los usuarios debe afrontar un costo más cercano al valor real de la energía.

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Este esquema reemplaza progresivamente la segmentación anterior, y establece límites de consumo subsidiado y redefine quiénes acceden al beneficio, lo que también incide en el monto final de las facturas.

El ajuste en las tarifas de luz vuelve a poner presión sobre el gasto de los hogares en un contexto económico complejo. Con aumentos acumulados en distintos servicios, la electricidad se suma a la lista de consumos que requieren cada vez mayor proporción del ingreso familiar.