El dólar escaló fuerte este viernes en el mercado oficial y terminó a $1425 para la compra y $1475 para la venta en las pizarras del Banco Nación, $45 más que ayer, aunque durante la jornada llegó a tocar un pico de $1485.

En tanto, el dólar blue en Mar del Plata trepó a $1465 comprador y $1485 vendedor, es decir $20 más que el jueves.

Por su parte la Bolsa porteña se acopló al ascenso del dólar y ganó 3%, pero los bonos en dólares se desplomaron y los títulos públicos en dólares se hundieron 3,1% en promedio.

