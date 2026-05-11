Cada 11 de mayo se conmemora en Argentina el Día del Himno Nacional, en homenaje a la fecha en la que la Asamblea del Año XIII aprobó oficialmente la canción patria en 1813. La obra fue escrita por Vicente López y Planes y contó con música de Blas Parera, en medio de un contexto marcado por la lucha por la independencia y la necesidad de construir símbolos propios para las Provincias Unidas del Río de la Plata.

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En sus primeros años, la composición fue conocida como “Marcha Patriótica” y tenía una extensión mucho más larga que la versión actual. Con el paso del tiempo, distintas reformas modificaron parte de la letra y adaptaron la música hasta llegar a la interpretación oficial que hoy se escucha en actos escolares, ceremonias oficiales y eventos deportivos.

La historia también recuerda que una de las primeras interpretaciones del himno habría tenido lugar en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, figura destacada de la sociedad porteña de la época. Más de dos siglos después, la canción continúa siendo uno de los emblemas más representativos de la identidad argentina y una pieza central de las fechas patrias.

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