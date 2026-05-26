Dos hombres fueron aprehendidos por personal de la UPPL, acusados de efectuar disparos con un arma de fuego y amenazar a un vecino de 31 años, en un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en el barrio Florentino Ameghino.

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Según la denuncia, uno de los imputados extrajo un arma de fuego y realizó detonaciones en dirección a la víctima, para luego darse a la fuga junto a un acompañante en la zona de Nicaragua 1500.

Tras un rápido operativo, los efectivos lograron interceptar y aprehender a ambos sospechosos en inmediaciones de Carrillo 1200.

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La víctima resultó ilesa y radicó la correspondiente denuncia ante las autoridades.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, dispuso actuaciones por los delitos de “abuso de arma” y “amenazas agravadas”, además del traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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