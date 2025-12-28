A los 91 años, murió Brigitte Bardot
La legendaria actriz, cantante y activista francesa Brigitte Bardot falleció en su residencia de Saint-Tropez
La noticia fue confirmada oficialmente por la Fundación Brigitte Bardot, organización que ella misma fundó y presidió desde 1986 para la defensa de los animales.
Bardot murió en su residencia de Saint-Tropez, en el sur de Francia, tras un periodo de salud delicada que incluyó una cirugía menor y varias hospitalizaciones en los meses previos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión