La noticia fue confirmada oficialmente por la Fundación Brigitte Bardot, organización que ella misma fundó y presidió desde 1986 para la defensa de los animales.

Bardot murió en su residencia de Saint-Tropez, en el sur de Francia, tras un periodo de salud delicada que incluyó una cirugía menor y varias hospitalizaciones en los meses previos.

