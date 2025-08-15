Apenas con 17 años, el marplatense Thomas De Martis tuvo este miércoles su bautismo profesional con la camiseta de Lanús. No fue en cualquier escenario sino que el estreno se dio en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la visita del “Granate” a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El joven delantero ingresó a los 45 minutos del segundo tiempo, en reemplazo de Eduardo “Toto” Salvio, para disputar sus primeros minutos en la máxima categoría. Su debut se da en medio de una carrera que, pese a su corta edad, ya acumula méritos de peso.

El ex River de nuestra ciudad fue campeón y goleador en el Torneo COTIF Sub 20 de L’Alcúdia, en España. Además, anteriormente se había consagrado como máximo anotador del Sudamericano Sub 17, confirmando el buen rendimiento que traía de las divisiones inferiores.

Formado en el fútbol marplatense, De Martis sigue sumando logros a un camino que recién empieza, pero que ya lo perfila como uno de los proyectos más prometedores del fútbol argentino.

