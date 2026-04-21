Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos “logrará un gran acuerdo” con Irán y se mostró convencido de que la delegación iraní participará de la nueva ronda de negociaciones prevista en Pakistán.

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El presidente norteamericano sostuvo que Teherán “no tiene otra opción” que avanzar hacia un entendimiento y advirtió que, si fracasa la instancia diplomática, Washington está preparado para retomar los ataques. En ese marco, insistió con que Irán debe aceptar las condiciones impulsadas por la Casa Blanca para poner fin de manera definitiva a la escalada.

Trump también sumó una exigencia pública antes del diálogo. En un mensaje difundido en Truth Social, reclamó la liberación de ocho mujeres que, según afirmó, iban a ser ejecutadas en Irán, y consideró que ese gesto sería “un gran comienzo” para las negociaciones.

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La reanudación del canal diplomático llega en un contexto de máxima tensión. En las últimas horas, Irán advirtió a Pakistán que el acuerdo de paz corre peligro por las “continuas violaciones del alto el fuego” por parte de Estados Unidos, después del abordaje de un buque iraní en el Golfo de Omán.

Según trascendió, los principales negociadores de ambos países llegarán a Islamabad en la madrugada del miércoles para encabezar las conversaciones. Del lado estadounidense participará el vicepresidente J.D. Vance, mientras que la representación iraní estará encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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En paralelo, Trump volvió a endurecer su discurso sobre el programa nuclear iraní. Afirmó que recuperar el uranio enriquecido de Teherán será un proceso “largo y difícil”, aunque reiteró que la ofensiva lanzada en 2025 implicó una “aniquilación total” de los objetivos atacados.

La expectativa ahora está puesta en el resultado de las conversaciones en Pakistán, que podrían definir si la tregua se sostiene o si el conflicto vuelve a escalar en las próximas horas.