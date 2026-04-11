El Municipio lanzará este lunes 13 el proyecto cultural Mores: Legado, Historia y Memoria, una iniciativa impulsada por la Casa Mariano Mores junto a referentes culturales, que busca difundir la obra del compositor, preservar su biografía y promover su relevancia en la cultura nacional, en el marco del décimo aniversario de su fallecimiento, en Mar del Plata.

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El acto se desarrollará en la Casa Mariano Mores, el museo ubicado en el histórico chalet donde el maestro pasaba los veranos en la ciudad, y que será escenario del lanzamiento oficial de la propuesta.

La iniciativa se estructura en tres ejes: la difusión de su obra, la conservación de su legado biográfico y la promoción cultural en distintos ámbitos. El proyecto es impulsado de manera conjunta por la actriz y cantante Cecilia Milone -asidua intérprete de su música y estudiosa de su obra- y el licenciado Leonardo De Angelis, gestor cultural de la Casa Mores.

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Con el acompañamiento de la Secretaría de Educación del Municipio, la propuesta buscará acercar la obra de Mariano Mores a las escuelas y profundizar su conocimiento en el ámbito educativo.

Mariano Mores, creador de clásicos como Uno, Gricel, Taquito militar, El firulete, Tanguera, Cafetín de Buenos Aires y En esta tarde gris, dejó una huella decisiva en la música argentina, destacándose por su capacidad para fusionar lo popular con un estilo sinfónico distintivo.

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Durante el acto del lunes se realizará un recorrido por la vida y obra del compositor y se presentarán en detalle las actividades del proyecto. Además, Cecilia Milone, junto al maestro José María Ulla, ofrecerán un anticipo del repertorio del concierto Siempre aMores, que se realizará con la Banda Sinfónica de Mar del Plata en el Teatro Municipal Colón el próximo viernes 24 a las 21:00.