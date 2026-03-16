Agostina Páez quedó imputada por el delito de injuria racial, una figura penal que en Brasil fue equiparada al racismo y que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. La causa se originó tras un incidente ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, donde fue filmada realizando gestos racistas contra empleados del lugar luego de una discusión.

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Desde entonces, la abogada permanece en territorio brasileño con restricciones judiciales. Entre las medidas impuestas por la Justicia se encuentran la prohibición de salir del país, la retención de su pasaporte y el uso de una tobillera electrónica, mientras avanza el proceso penal en su contra.

En la previa al juicio, Páez rompió el silencio y describió el impacto personal que le provocó el caso. Según relató, atraviesa un fuerte cuadro de angustia por la situación judicial y la exposición pública que generó el episodio.

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La joven explicó que se encuentra bajo tratamiento médico y que el proceso le generó un alto nivel de estrés. “Estoy medicada”, sostuvo, al referirse al estado emocional que vive mientras espera la resolución de la causa.

El episodio tuvo gran repercusión tanto en Brasil como en Argentina. Las autoridades brasileñas consideran que los gestos realizados por la abogada constituyen injuria racial, un delito que en ese país es tratado con severidad tras recientes reformas legales que endurecieron las penas.

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La investigación avanzó en las últimas semanas y la fiscalía decidió elevar el expediente a juicio oral, lo que complica la situación judicial de la argentina.

Mientras tanto, la defensa de Páez intenta modificar la estrategia legal e incluso difundió mensajes públicos de disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, el caso continúa generando debate y expectativa en ambos países, a la espera de lo que resuelva la Justicia brasileña en los próximos días.