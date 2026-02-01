Mientras Mar del Plata se llenaba de cervecerías y la moda parecía ir en una sola dirección, Juan Rodríguez decidió frenar, mirar el mapa completo y elegir otro rumbo. Así nació Cava Federal, un bar de vinos y experiencias que no solo resistió el paso del tiempo, sino que terminó convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscan algo más que una copa servida apurada.

En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7, el empresario repasó el recorrido que lo llevó a cambiar de piel sin cambiar de lugar. “Cuando el formato del bar irlandés se agotó, dijimos: ¿y ahora qué hacemos? Podíamos cerrar o arriesgar. Elegimos arriesgar con algo que nos apasiona”, recordó. La decisión no fue menor: abrir un bar de vinos cuando la tendencia iba por otro lado era, en palabras simples, ir a contramano.

Rodríguez explicó que la relación entre Mar del Plata y el vino no es nueva, aunque muchos la descubrieron recién en los últimos años. “Toda la vida hubo vínculo con el vino. Antes llegaba a granel desde Mendoza y se envasaba acá. Hoy ese lazo volvió con fuerza, con viñedos en la zona y vinos que ya se producen y se venden muy bien”, señaló, marcando que el fenómeno no es moda sino proceso.

Cava Federal nació con esa lógica: no correr detrás del consumo rápido, sino proponer una experiencia. Copas, charlas, bodegas, enólogos, gastronomía y tiempo. Mucho tiempo. “El vino te obliga a bajar un cambio, a sentarte, a conversar. Eso también es parte del proyecto”, explicó el empresario, que destacó el crecimiento del público local y del turismo que busca propuestas distintas.

Lejos del discurso triunfalista, Rodríguez habló de inversión, riesgo y constancia. “Emprender en Mar del Plata es apostar todos los días. No se trata de no quejarse, sino de mejorar, de seguir”, resumió.

