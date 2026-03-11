El 11 de marzo de 2021, Tehuel de la Torre salió de su casa en San Vicente hacia una entrevista laboral y no volvió. Tenía 21 años. Su novia, Michelle, radicó la denuncia dos días después en la Comisaría 1° de San Vicente. Desde entonces, el cuerpo no fue encontrado.

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Luis Alberto Ramos, el hombre que lo citó para ofrecerle un trabajo de mesero, fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual. El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, lo declaró culpable también de la desaparición del cuerpo.

El 11 de julio de 2025, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, con los votos de los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana, rechazó la apelación de la defensa y dejó la condena firme.

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Los magistrados de Casación señalaron que Ramos aprovechó la situación de informalidad laboral de Tehuel —condición propia de muchos jóvenes trans— para atraerlo hasta su vivienda. Sostuvieron además que la quema de las pertenencias del joven y la desaparición del cuerpo constituyen un acto simbólico de negación de su identidad, lo que refuerza el móvil discriminatorio.

Las pruebas que sostuvieron la condena incluyeron registros de cámaras de seguridad, datos de la tarjeta SUBE de Tehuel, la geolocalización de su celular, fotografías halladas en el teléfono del acusado, restos calcinados de pertenencias en un terreno, manchas hemáticas con perfil genético coincidente con la víctima y la conducta evasiva de Ramos durante la investigación.

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El segundo imputado, Oscar Montes —que también estaba en la vivienda de Ramos la tarde del 11 de marzo de 2021— no tiene aún fecha de juicio. La causa contra él tramita por jurado popular. El Ministerio de Seguridad nacional mantiene una recompensa para quien aporte datos sobre el paradero del cuerpo; el monto original era de 5 millones de pesos, aunque no se confirmó si fue actualizado.

Fuente: NA