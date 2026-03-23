Bajo la consigna “Los 50 años no son cuento”, se llevará a cabo una marcha en el centro de la ciudad que estará acompañada de un festival artístico. La convocatoria a concentrar es a partir de las 14:30 en Luro y San Luis.

Ads

La movilización comenzará alrededor de las 16:00 y recorrerá distintas arterias céntricas: avanzará por avenida Luro hasta Buenos Aires, continuará por Colón hasta Independencia y regresará nuevamente a Luro y San Luis.

Al finalizar, se desarrollará un festival bajo el lema “Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando”, con intervenciones artísticas, música en vivo, danzas y expresiones culturales. Entre las propuestas anunciadas se incluyen espectáculos de candombe, teatro y la participación de distintos artistas y agrupaciones locales.

Ads

Por otro lado, el Concejo Deliberante postergó la sesión especial que tradicionalmente se realiza cada 24 de marzo como acto institucional de conmemoración.

Ads