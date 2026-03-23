A 50 años de la última dictadura cívico militar: como será la jornada en Mar del Plata
Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales, convocaron a una movilización en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Bajo la consigna “Los 50 años no son cuento”, se llevará a cabo una marcha en el centro de la ciudad que estará acompañada de un festival artístico. La convocatoria a concentrar es a partir de las 14:30 en Luro y San Luis.
La movilización comenzará alrededor de las 16:00 y recorrerá distintas arterias céntricas: avanzará por avenida Luro hasta Buenos Aires, continuará por Colón hasta Independencia y regresará nuevamente a Luro y San Luis.
Al finalizar, se desarrollará un festival bajo el lema “Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando”, con intervenciones artísticas, música en vivo, danzas y expresiones culturales. Entre las propuestas anunciadas se incluyen espectáculos de candombe, teatro y la participación de distintos artistas y agrupaciones locales.
Por otro lado, el Concejo Deliberante postergó la sesión especial que tradicionalmente se realiza cada 24 de marzo como acto institucional de conmemoración.
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