Como cada año, distintas organizaciones de derechos humanos convocan a la tradicional marcha del 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. En Mar del Plata, la movilización está prevista para la tarde del lunes y recorrerá las principales calles del centro de la ciudad.

Fernando, referente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Sur de la Provincia de Buenos Aires, una de las agrupaciones convocantes, destacó la importancia de esta jornada en un contexto político que considera preocupante. “Desde que empezó la democracia, es la primera vez que nos toca un gobierno nacional negacionista al 100% de los principios de Memoria, Verdad y Justicia que venimos sosteniendo desde siempre”, afirmó.

Además, señaló que las recientes represiones, como las sufridas hacia jubilados en distintas protestas, deben analizarse en relación con el pasado represivo del país. “Las golpizas que se vieron en democracia nunca antes habían sucedido. Lo que pasó con ellos nos recuerda a lo que ocurría en la dictadura”, aseguró.

La jornada del 24 de marzo comenzará con una sesión especial en el Concejo Deliberante por la mañana y la movilización está convocada para las 14:30, con inicio a las 15:30. El recorrido será el habitual: partirá desde Luro hasta la costa, seguirá por Buenos Aires hasta Colón, luego tomará Independencia hasta Luro y finalizará en el Monumento a San Martín.

Al consultársele sobre la aplicación del protocolo antipiquetes, Fernando explicó que en Mar del Plata no suele aplicarse de manera violenta, a diferencia de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. “En la provincia, por gestiones del actual gobierno, no hay uno violento como en Buenos Aires. Ayer hubo una marcha de jubilados de tres cuadras compactas y no hubo presencia policial ni incidentes. En Buenos Aires es distinto: hay un gobierno conservador que usa métodos violentos para impedir la expresión de la gente”, sostuvo.

Las organizaciones convocantes hicieron un llamado a la comunidad para que acompañe masivamente la movilización y reafirme el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.