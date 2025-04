En un acto cargado de emoción y memoria, Mar del Plata homenajeó este miércoles a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. La ceremonia, que reunió a ex combatientes, familiares, autoridades y vecinos, tuvo lugar en el monumento conmemorativo de la ciudad, donde cada año se recuerda la gesta de 1982.

La jornada comenzó con la tradicional vigilia en la noche del 1° de abril, en la que cientos de personas acompañaron a los veteranos en la espera del nuevo aniversario. Ya en la mañana del 2 de abril, el acto oficial contó con discursos que resaltaron el valor de quienes lucharon en el conflicto y la importancia de mantener viva la memoria.

El intendente Guillermo Montenegro, presente en la conmemoración, destacó la trascendencia de la fecha y la deuda histórica con los ex combatientes: "Al margen de ser el Intendente de la ciudad, vengo como argentino y como marplatense. Hoy es un día para recordar al veterano, al ex combatiente, a aquel que fue y no volvió y a los que volvieron y no fueron reconocidos, a todos los que la pasaron mal. Hubo dos guerras, la que atravesaron y la otra cuando volvieron, en donde necesitaron reinsertarse, y de esa forma nos enseñaron mucho".

Montenegro también valoró el rol de los ex combatientes en la ciudad: "En nuestra ciudad, con mucho orgullo tenemos el Centro de Ex Combatientes que nos ayudó a entender muchas cosas. Tengo la suerte de tener amigos que son héroes y eso me llena de orgullo. Hay que entender qué pasó y enseñarles a los más chicos lo que sucedió en ese momento, para que la memoria se mantenga viva".

El intendente cerró su mensaje resaltando la participación de la comunidad marplatense en la vigilia y el acto oficial: "Ya desde anoche había personas presentes y esto es importante porque representa lo que somos los marplatenses".

Por su parte, el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Mar del Plata, José Lambertini, repasó la historia de la institución que este año cumple 40 años, y agradeció a la comunidad: “Colman esta plaza año tras año, demostrando que la memoria de Malvinas sigue siendo un lazo que nos une como comunidad y como nación”.

Entre las autoridades presentes estuvieron la presidente del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero; el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando; el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti; legisladores nacionales y provinciales con asiento en la ciudad, integrantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y el cuerpo consular, entre otros.